 

У Саакашвілі підозрюють туберкульоз і деменцію

  1. 08.11.2022
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У бувшого президента Грузії і громадянина України Міхеїла Саакашвілі, імовірно, встановлено туберкульоз і деменцію. Про це заявив його адвокат Шалви Хачапурідзе, якого цитує видання Іnterpressnews.

«Мова про ймовірні діагнози, поки не встановлено остаточно, ми чекаємо. Це підозри, і в цьому напрямку ведеться робота. Я маю на увазі деменцію і туберкульоз, і йдеться ще про 34 захворювання», — сказав Хачапурідзе.

Особливо тривожно звучать слова про деменцію, адже це придбане недоумство, стійке зниження пізнавальної діяльності зі втратою в тій чи іншій мірі раніше засвоєних знань і практичних навичок та утрудненням чи неможливістю набуття нових.

На відміну від розумової відсталості (раніше — олігофренії), що є недорозвиненням психіки, деменція — це розпад психічних функцій, що відбувається в результаті захворювання або пошкодження головного мозку після завершення його дозрівання. Найчастіше деменція спостерігається на старості.

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