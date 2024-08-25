 

У Ракитному на Бєлгородщині після потужного вибуху є руйнування і жертви

  1. 25.08.2024
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Минулої ночі в селищі і районному центрі Ракітне (23 кілометри до найближчої ділянки державного кордону) Бєлгородської області фашистської РФ внаслідок потужного вибуху начебто загинули п’ятеро місцевих жителів, пошкоджені десять будинків, два магазини, чотири автомобілі, газогін та лінія електричних передач.

Про це з посиланням на тамтешнього губернатора В’ячеслава Гладкова повідомляють російські засоби масової інформації. Що сталося насправді, невідомо. Місцеві жителі підтверджують вибух і пожежу.

Також ЗМІ повідомляють, що лише сьогодні вранці припинилася детонація боєприпасів на великому складі біля міста і райцентру Острогозьк сусідньої Воронезької області.

Нагадаємо, сильна пожежа там розпочалася позаминулої ночі після атаки чи то дронів-камкадзе, чи то української ракети «Нептун». Було евакуйоване населення сусідніх населених пунктів.

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