 

У Козятині неповнолітній намагався зґвалтувати 13-річну дівчину

  1. 18.05.2024
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На Вінниччині розслідується спроба зґвалтування 15-річним парубком 13-річної дівчини. «Інцидент» відбувся ще 4 травня у Козятині. Майже два тижня факт приховували від розголосу.   

Про те, що тоді сталось у зоні відпочинку «Талимонівка», першими написали у місцевому виданні «РІА Козятин».

«До тамтешньої водойми ввечері прийшла місцева компанія молоді. Вони сиділи, відпочивали. Всі між собою добре знайомі. В якийсь момент 15-річний парубок з 13-річною дівчиною відійшли від гурту. Метрів за 100-200. Спочатку хлопець вдарив дівчину, а потім спробував її зґвалтувати. На щастя, цьому завадили друзі, які кинулись шукати подругу», – зазначило видання на цьому тижні.

У поліції Вінниччини підтвердили, що одразу після отримання інформації юнак був затриманий. Досудове розслідування кримінального провадження відбувається за ч. 3 ст. 152 ККУ «Зґвалтування».

За рішенням суду, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб.

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