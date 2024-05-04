У Конго шириться нова форма віспи

У Конго виник спалах нової форми віспи, від якої з початку року загинуло близько 300 людей, повідомляє The Independent.

За словами вчених, нова форма віспи, яку виявили у шахтарському містечку, може легше поширюватися серед людей. З січня у Конго було зареєстровано вже понад 4500 підозрюваних випадків захворювання.

Місцева влада оголосила спалах по всій країні надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

«Аналіз пацієнтів, госпіталізованих у період з жовтня по січень у місті Камітуга на сході Конго, свідчить про те, що нещодавні генетичні мутації вірусу віспи є результатом його постійної передачі людям; це відбувається в місті, де люди мало контактують з дикими тваринами, які, як вважається, є природними переносниками цієї хвороби», — йдеться у статті.

Провідний автор дослідження Пласіде Мбала-Кінгебені заявив, що «ми перебуваємо на новому етапі розвитку віспи». За його словами, скоро результати цього дослідження будуть опубліковані в одному з журналів. У виданні додали, що Мбала-Кінгебені є очільником лабораторії в Національному інституті біомедичних досліджень Конго, яка вивчає генетику захворювань.

Водночас дослідник зауважив, що ураження, про які повідомляє більшість пацієнтів, є легкими та знаходяться на статевих органах, що ускладнює діагностику хвороби. Під час попередніх спалахів хвороби в Африці ураження зазвичай фіксувалися на грудях, руках та ногах. Він додав, що нова форма, швидше за все, має нижчий рівень смертності.

Мбала-Кінгебені зауважив, що в Конго менше половини людей, які хворі на віспу, проходять тестування.

«Ризик полягає в тому, що якщо пацієнти самі не звернуться до нас, ми матимемо мовчазну передачу хвороби, і ніхто про це не дізнається», — попередив він.

Експерт зазначив, що більшість людей інфікуються статевим шляхом, причому близько третини випадків захворювання на віспу було виявлено у людей, які надають інтимні послуги. Більшість випадків захворювання припадає на чоловіків-геїв або бісексуалів.

Попри те, що епідемії віспи на Заході стримали завдяки вакцинам та лікуванню, в Конго майже нічого не було доступно. Наразі чиновники ведуть перемовини з країнами-донорами, такими як Японія, про допомогу в закупівлі вакцин.

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Медики з Університету Колорадо (США) вважають, що реактивований вірус вітряної віспи, який може викликати оперізуючий лишай, здатний збільшити ризик інсульту. Дослідження було опубліковано минулого року у журналі The Journal of Infectious Diseases.

Зазначається, що у деяких випадках після перенесеної вітрянки вірус залишається в організмі людини. І коли він прокидається, у людини з’являється оперізуючий лишай. При цьому протягом року організм людини схильний до підвищеного ризику інсульту. Це стало відомо після того, як команда взяла аналіз крові у десяти здорових добровольців і тринадцяти з оперізуючим лишаєм.

«Вірус провокує вироблення екзосом. Це – мікроскопічні позаклітинні везикули, які виділяються у міжклітинний простір клітинами різних тканин та органів. Вони є механізмом координації та взаємодопомоги клітин організму, що несуть білки згортання крові. Причому їхня кількість зростає навіть після того, як захворювання було вилікуване», – заявили вчені.