У Києві жінка вистрибнула з 14-го поверху і впала на перехожу

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  1. 01.05.2024
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У Києві жінка викинулася з 14-го поверху і впала на перехожу. Обидві загинули. Про це повідомив ТГ-канал Київ без цензури.

Напередодні повідомлялося, що з  вікна багатоповерхівки на вул. Каштановій, 12б, вистрибнули двоє людей — жінка 1996 року народження і чоловік 1985 року народження, але сьогодні опубліковано уточнені дані.

«Біля багатоквартирного будинку знайдено двох мертвих жінок 1985 року народження та 1996 року. Слідчі встановили, що 28-річна дівчина вистрибнула з балкона 14-поверху і впала на перехожу», — йдеться в сьогоднішньому повідомленні.

На офіційних сторінках поліції Києва повідомлень про цю трагедію немає.

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