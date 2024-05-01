У Києві жінка вистрибнула з 14-го поверху і впала на перехожу

У Києві жінка викинулася з 14-го поверху і впала на перехожу. Обидві загинули. Про це повідомив ТГ-канал Київ без цензури.

Напередодні повідомлялося, що з вікна багатоповерхівки на вул. Каштановій, 12б, вистрибнули двоє людей — жінка 1996 року народження і чоловік 1985 року народження, але сьогодні опубліковано уточнені дані.

«Біля багатоквартирного будинку знайдено двох мертвих жінок 1985 року народження та 1996 року. Слідчі встановили, що 28-річна дівчина вистрибнула з балкона 14-поверху і впала на перехожу», — йдеться в сьогоднішньому повідомленні.

На офіційних сторінках поліції Києва повідомлень про цю трагедію немає.