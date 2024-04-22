У Києві випала рекордна кількість опадів

У Києві в неділю, 21 квітня, зафіксували рекорд добової кількості опадів. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 21 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів — 25,8 мм», — ідеться у повідомленні.

Це на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів.

Нагадаємо, 10 квітня у Києві зафіксували три нові температурні рекорди. Максимальна температура повітря досягла +26°С, що на 1,9 градуса вище попереднього рекордного показника 1973 року.