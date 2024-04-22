 

У Києві випала рекордна кількість опадів

  1. 22.04.2024
  2. Рубрика:

У Києві в неділю, 21 квітня, зафіксували рекорд добової кількості опадів. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 21 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів — 25,8 мм», — ідеться у повідомленні.

Це на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів.

Нагадаємо, 10 квітня у Києві зафіксували три нові температурні рекорди. Максимальна температура повітря досягла +26°С, що на 1,9 градуса вище попереднього рекордного показника 1973 року.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Украина разработала радар, способный видеть стелс-самолеты: видео

23.03.2017 - 12:15
В Украине завершилась разработка новой радиолокационной станции. 22 марта, на YouTube-канале компании DIGITEC была размещена видеопрезентация высокомобильной РЛС МР-18, способной обнаруживать даже стелс-технику. МР-18 официально классифицируется как высокомобильный радар метрового ...
читать

В Румынии Рапид разгромил Венус со счетом 26:1. Видео голов

20.11.2017
Гол пяткой, гол ударом ножницами ...
читать

Двойной удар по генералу Рубану: видео

24.01.2017
«Компромат» на Рубана советник замминистра обороны ...
читать

В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупились тысячи цыплят. Видео

11.06.2018
Грузинский город Марнеули атаковали едва ...
читать