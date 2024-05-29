 

У Харкові лунають потужні вибухи

  1. 30.05.2024
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У Харкові лунають вибухи. Про те, що фашистська Росія завдає ударів по місту і району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Мер міста Терехов скупо підтвердив — у місті дуже голосно. І закликав до укриттів.

Чим саме ворог завдає удари, не вказується. Хоча незадовго до цього в командуванні ПС ЗСУ повідомляли про запуск на росіянами КАБів.

Тим часом на більшій території країни триває тривога через атаку Шахедами (дивись мапу).

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