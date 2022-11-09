У Харкові демонтували бюст Пушкіна

У Харкові демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Про це повідомила міськрада.

«Ця пам’ятка, а можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про демонтаж було ухвалено через те, що Харків є одним із найбільш постраждалих від війни міст.

«Як один із варіантів такого переосмислення – бюст Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченої українському національно-визвольному руху, адже понад сто років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху», – заявили у міськраді.

Тим часом, сьогодні в Ужгороді знесли радянську пам’ятку «визволителям» біля українсько-словацького кордону. На місці демонтованої пам’ятки може бути встановлений меморіал на честь захисників України, які загинули у війні з Росією. Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«На місці демонтованої аварійної радянської пам’ятки біля кордону ми розглядаємо можливість встановлення пам’ятника чи меморіалу на честь закарпатських гірських штурмовиків 128-ї ВДШБр — героям українсько-російської війни», — повідомив Віктор Микита.

В Одесі готуються до демонтажу пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Наразі його замотали в чорний целофан і обнесли парканом.