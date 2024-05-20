 

У Харківський ОВА розповіли про бої за Вовчанськ

  1. 20.05.2024
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Бійці Сил оборони контролюють Вовчанськ на 60%, але російські окупанти продовжують штурми – бої тривають ледь не за кожну вулицю. Це майже цитата заступника голови Харківської обласної військової адміністрації Романа Семенухи.

Актуальні дані авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і воєнного експерта «DeepState» більш оптимістичні: на його карті наші захисники впевнено контролюють щонайменше 70% території містечка, ще 25% перебувають у сірій зоні, решта окупована. Швидше за все, він не спішить фіксувати неприємні зміни.

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативному зведенні розповів про втрати загарбників на північному прикордонні Харківщини за дев’ятнадцяте травня:

«За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Наші воїни знищили танк, артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної і спеціальної техніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів».

Три танки – це танковий взвод.

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