 

У ДТП на Вінниччині загинула жінка

  1. 17.05.2024
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Неподалік Тульчина 16 травня 43-річний водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП 37-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Кермувальнику призначили токсикологічну експертизу.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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