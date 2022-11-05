 

У Дніпрі сталася масштабна пожежа на електропідстанції

  1. 05.11.2022
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В Дніпрі на головній електропідстанції міста спалахнула масштабна пожежа. Над містом здіймається величезний стовп диму.

У Мережі вже багато відео з місця події. На жаль, їх публікують, а тому вже нема сенсу їх не подавати.

Обстрілів не було, пожежа почалася внаслідок якихось неполадок на трансформаторній мережі (вони, напевно, могли виникнути внаслідок перенавантажень, що зазнає енергетична система).

Зараз деякі мікрорайони Дніпра залишились без світла.

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