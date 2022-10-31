У Чернівецькій області прогремів вибух
Фашистська Росія сьогодні атакувала одну з найбільш небезпечних в Україні Чернівецьку область.
Як повідомив голова обласної військової адміністраціі Руслан Запаранюк, на Буковині внаслідок ракетного обстрілу є пошкодженя критичної інфраструктури.
Запаранюк наголошує на забороні робити зйомку на місцях вибухів.
Сьогодні з ранку Росія завдала ракетних ударів по цілій низці областей. Десь є влучання, десь вдалося збити ворожі ракети, як, наприклад, у Львівській і Вінницькій областях.
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)