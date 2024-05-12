 

У Бєлгороді під час роботи ППО обвалився під’їзд багатоповерхівки

  1. 12.05.2024
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Фашистська Росія пожинає плоди розв’язаної проти України війни. Так, сьогодні у місті Бєлгород, звідки окупанти постійно обстрілюють Харків,  стався обвал під’їзду 10-поверхового будинку. 

Повністю – з першого по десятий поверх обвалилася одна секція 10-поверхового будинку на вулиці Щорса у Бєлгороді. Під завалами можуть бути люди.

За попередніми даними, під завалами понад 10 осіб. Зв’язку з людьми немає. При цьому існує загроза обвалення сусідніх під’їздів. Проводиться евакуація.

У свою чергу російські Telegram-канали пишуть про мінімум сімох загиблих і 15 поранених.

Зазначимо, що руйнування будинку сталося під час повітряної тривоги у Бєлгороді, яку оголосили вже п’ятий раз від початку доби. У місті працювала ППО. Не виключно, що прилетіла саме ракета від російського ЗРК.

На одному з оприлюднених відео видно, що перед будинком стався вибух, після чого і сталося руйнування під’їзду.

Нагадаємо, у суботу в Бєлгороді зафіксували низку «прильотів». Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що одна людина загинула, ще 29 отримали поранення.

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