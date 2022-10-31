 

У Бердянську підірвали гауляйтера

  1. 31.10.2022
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В окупованому Бердянську Запорізької області у дворі житлового будинку спрацював вибуховий пристрій.

За непідтвердженою поки інформацією, поранений один з гауляйтерів — «перший заступник голови із зовнішньої політики та масових комунікацій області» Павло Іщук.

Як повідомляють російські ЗМІ, бомба була начинена металевими кульками чи цвяхами. Іщука доставлено до лікарні. Він у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.

Нагадаємо, 11 жовтня в окупованому Енергодарі Запорізької області невідомі розстріляли ставленика російських окупантів Олександра Волгу у власному автомобілі. Гауляйтер міста вижив – його до лікарні відвезла карета швидкої медичної допомоги із вогнепальними пораненнями. Однак, судячи з представленого короткого відео, стан зрадника був досить серйозним – голос за кадром закликав його триматися.

А 30 вересня у захопленому Херсоні внаслідок високоточного удару Збройних сил України загинув перший заступник гауляйтера Херсонської області Олексій Катериничов.

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