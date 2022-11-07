Туреччина не пропустила ракетні кораблі РФ у Чорне море

Туреччина, на жаль, допомагає Росії в багатьох економічних і фінансових питаннях, але що стосується військових, то тут вона демонструє позицію на користь України. Анкара серед іншого так і не пропустила через Босфор російські військові кораблі, які намагалися потрапити у Чорне море для обстрілу України.

Про це сьогодні повідомив журналіст, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook.

«Бачите літери Z і V на трубах? – це як у старому анекдоті: «Не знадобилося»… І все через Туреччину з її протоками. А чекали дев’ять місяців… Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли», – написав він.

За його словами, група російських кораблів, серед яких є флагманський ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Варяг («брат» потопленої Москви. – Ред.), перебували у Середземному морі. А напередодні їх помітили у Сінгапурській протоці – на шляху до місця базування у Владивостоці.

Нагадаємо, днями у Середземне море зайшов американський атомний підводний човен USS Rhode Island. Він може нести 24 міжконтинентальні ракети Trident II, здатні вразити цілі на відстані 18 тисяч кілометрів зі швидкістю 29 тисяч км/год (для порівняння російські сучасні ракети Кинджал летять зі швидкістю 11 тис. км/год.).

Про це 5 листопада повідомило Командування ВМС США в Європі та Африці, назвавши появу цього човна «посланням Путіну».

Цей човен називають одним з «вершників ядерного апокаліпсису», адже на його борту може бути від 150 до 200 ядерних боєголовок.

«Оскільки він може місяцями ходити під водою, залишаючись непоміченим, рішення показати його свідчить про готовність американців надіслати сигнал Кремлю», — йдеться у повідомлені.

Вважається, що руйнівна сила, що демонструється цим підводним човном, має вплинути на Росію і змусити її відмовитися від можливих планів щодо завдання ядерного удару.

Відомо, що USS Rhode Island прибув до Гібралтару (британська заморська територія) 1 листопада.