 

Ту-95 випустили ракети по Україні

  1. 08.05.2024
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Моніторингові канали повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ракети можуть бути у небі України менше, ніж за годину.

Зазначається, що попередньо о 02:00 було здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району аеродрому Енгельс Саратовської області РФ.

Ракети очікуються біля кордонів України: ~03:00 — 04:00.

У Повітряних силах ЗСУ про пуски ракет з Ту-95 поки не повідомляє.

За даними каналу Чому тривога | Радар, ракети були випущені в одну хвилю. Зараз вони у Воронезькій області, будуть заходити ймовірно через Харківщину.

Раніше у Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони півдня повідомили, що РФ вивела у Чорне море підводний човен із Калібрами.

Також фашистська Росія атакує Україну Шахедами. Станом на 02:37 повітряну тривогу з цієї причини оголошено у 11 областях. Це без врахування постійно «червоних» Луганщини і Криму.

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