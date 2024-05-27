Транзит газу через Україну скоротиться вдвічі

Транзит російського газу в ЄС через Україну може скоротитися майже вдвічі, у разі якщо Газпром більше не транспортуватиме газ в Австрію. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на джерело, «знайоме з системою транзитних операцій».

На тому тижні найбільша в Центральній Європі австрійська компанія OMV повідомила, що через суд інша європейська енергокомпанія може зупинити платежі Газпрому. Якщо рішення суду буде виконане і в Австрії, то це унеможливить проведення платежів за газ Газпрому і призведе до припинення поставок.

У OMV не називають деталі рішення суду та компанію учасницю процесу. ЗМІ писали, що мовиться про німецьку Uniper, яка в 2022 році зазнала величезних втрат. Втрати виникли через те, що Газпром скоротив, а потім припинив постачання газу через Північний потік-1. В результаті компанії довелося шукати альтернативні джерела газу за вищою ціною. Тепер Uniper через арбітраж вимагає від Газпрому відшкодування 15 млрд євро.

Співрозмовник видання припустив, що рішення суду, ймовірно, стосується позову саме Uniper.

Нині невідомо, коли саме постачання газу з РФ для Австрії може припинитися, але OMV повідомила про ймовірність такого розвитку подій. У компанії зазначили, що їхні клієнти будуть забезпечені ресурсом з альтернативних джерел.

Транзит через Україну скоротиться суттєво, але оплату за транзит Газпром має продовжувати за умовою чинного контракту «качай або плати» за 40 млрд кубометрів на рік.

Як ми вже писали, Газпром, який вперше за 25 років отримав збиток, який до того ж став набільшим за усю історію компанії, почав розпродувати майно.

Зокрема компанія оголосила про пошук покупців на великі об’єкти нерухомості в Москві та Підмосков’ї. Серед них — офісні будівлі на вулиці Будівельників, санаторно-курортний комплекс Імперіал Парк готель & Спа у селищі Першотравневе, село Рогозіне, нежитлові приміщення першого поверху в будинку на вулиці Новочерьомушкінській, а також автостоянка на 96 місць поблизу головного офісу компанії в Москві.

Рішення ухвалено «з урахуванням завершення переїзду компаній Групи Газпром до Санкт-Петербурга», пояснила пресслужба компанії.

Як повідомлялося, торік Газпром отримав 629 млрд рублів чистого збитку по МСФЗ, прозвітувавши про падіння виручки на 27%, а показника EBITDA — вдвічі. Газовий бізнес компанії, що оперує найбільшими запасами на планеті, став збитковим (на 1,2 трлн рублів за рік), а борг Газпрому досяг рекордних 6,65 трлн рублів, перевищивши розмір ліквідної частини Фонду національного добробуту (5 трлн рублів).

Вимкнувши газ більшості європейських країн у невдалій спробі досягти поступок по Україні, Кремль позбавив Газпром головного ринку збуту, зв’язки з яким вибудовувалися майже півстоліття. За підсумками року Газпром поставив на експорт лише 69 млрд. кубометрів газу — мінімальний обсяг з 1985 року. Порівняно з 2022 роком, обсяги прокачування за кордон скоротилися ще на третину, а якщо порівнювати з довоєнними рівнями — втричі. Постачання до Європи впали до 28 млрд кубометрів — рівня другої половини 1970-х років. А видобуток Газпрому склав лише 404 млрд кубометрів і виявився мінімальним за усі 34 роки, які існує компанія.