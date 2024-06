Тайсон Ф’юрі напився і рачки залишив паб

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі так напився в одному з пабів Моркама, що зміг залишити заклад лише виповзаючи. Вдалося взнаки й те, що більше року він взагалі не вживав алкоголь.

У мережі з’явилося відео, на якому охорона намагається допомогти вийти британському боксеру з пабу. При цьому спортсмен ледь перебирає ногами і насилу підтягує штани. Утім хоча б дійти до таксі сил у Ф’юрі не вистачило. Залишав заклад боксер вже рачки, ще й вдарився головою об ліхтарний стовп на вулиці. На відео чітко видно, що в той момент йому було дуже важко піднятися.

Джерело, близьке до Ф’юрі, коментуючи епізод зазначило, що боксер не пив уже понад рік, додавши: «Він випив занадто багато і почувався не дуже добре».

У Тайсона Ф’юрі не все гаразд із психічним здоров’ям. Про це, нагадаємо, за чотири дні до їх бою сказав Олександр Усик.

Український боксер навіть поставив діагноз своєму майбутньому супернику — біполярний розлад. Саме цим можна пояснити те, що тодішній володар титулу WBC постійно змінює думку, заперечуючи своїм попереднім словам.

«У Тайсона біполярний розлад. Одного разу він каже, що я кролик, що я поганий, напівважковаговик. Наступного тижня каже, що я хороший боксер, говорить багато хороших слів про мене. Я не думаю про це. Я зосереджений тільки на поєдинку…» — сказав тоді Усик.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7

