США змінять політику щодо ударів по Росії, – Bloomberg

США не дозволяють Україні вдарити по території Росії американською зброєю, але Києву необхідний такий дозвіл, щоб зупинити наступ росіян на частину східних регіонів. Однак є натяки, що позиція Вашингтона щодо транскордонних ударів американською зброєю може змінитися.

Про це заявляє інформагентство Bloomberg у своєму матеріалі.

Росія пішла в наступ на Харків, хоч окупація міста й малоймовірна, але цей наступ демонструє ціну, яку Україна платить за вагання Америки. Також це підкреслює безглуздість обмежень США, які заважають Києву вести боротьбу з Росією на її території.

Сил РФ, ймовірно, недостатньо, щоб взяти місто. Скоріш за все, ця атака спрямована на менш важливі, але необхідні цілі, вважає ЗМІ. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін хоче створити буферну зону для захисту свого кордону. Оскільки українські сили били по російському Бєлгороду та відправляли російських добровольців у рейд через кордон. Путіну потрібно припинити ці атаки.

Диктатор також хоче повернути Харків у зону досяжності російської артилерії. Навіть якщо він не зможе взяти місто, то спробує зробити його непридатним для життя.

Основні зусилля Росія спрямує на схід, а не на Харків, припускає видання. Метою буде захоплення якомога більшої частини Донбасу.

Москва вважає, що Україна не має живої сили чи вогневих засобів, щоб захищатися всюди. Якщо Україна залучить обмежені сили для захисту Харкова, Сили оборони будуть більш вразливим до штурму зі сходу.

Українським силам гостро не вистачає всього: від боєприпасів до стрілецької зброї, артилерії та протиповітряної оборони. Невдачі, від яких зараз страждає Україна, є частково ціною шести місяців затримки американської допомоги.

Ситуація також викриває внутрішні проблеми: президент Володимир Зеленський і українські законодавці зволікали з мобілізацією додаткових військ для протидії російським наступам. Україна також не поспішала будувати складні багатошарові фортифікаційні споруди — ті, які Росія з успіхом використовувала. Українські сили тепер окопуються, але роблять це із запізненням і під обстрілами.

Росія пішла в наступ на Харків, хоч окупація міста й малоймовірна, але цей наступ демонструє ціну, яку Україна платить за вагання Америки. Також це підкреслює безглуздість обмежень США, які заважають Києву вести боротьбу з Росією на її території.

Сил РФ, ймовірно, недостатньо, щоб взяти місто. Скоріш за все, ця атака спрямована на менш важливі, але необхідні цілі, вважає ЗМІ. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін хоче створити буферну зону для захисту свого кордону. Оскільки українські сили били по російському Бєлгороду та відправляли російських добровольців у рейд через кордон. Путіну потрібно припинити ці атаки.

Диктатор також хоче повернути Харків у зону досяжності російської артилерії. Навіть якщо він не зможе взяти місто, то спробує зробити його непридатним для життя.

Основні зусилля Росія спрямує на схід, а не на Харків, припускає видання. Метою буде захоплення якомога більшої частини Донбасу.

Москва вважає, що Україна не має живої сили чи вогневих засобів, щоб захищатися всюди. Якщо Україна залучить обмежені сили для захисту Харкова, Сили оборони будуть більш вразливим до штурму зі сходу.

Українським силам гостро не вистачає всього: від боєприпасів до стрілецької зброї, артилерії та протиповітряної оборони. Невдачі, від яких зараз страждає Україна, є частково ціною шести місяців затримки американської допомоги.

Ситуація також викриває внутрішні проблеми: президент Володимир Зеленський і українські законодавці зволікали з мобілізацією додаткових військ для протидії російським наступам. Україна також не поспішала будувати складні багатошарові фортифікаційні споруди — ті, які Росія з успіхом використовувала. Українські сили тепер окопуються, але роблять це із запізненням і під обстрілами.

Додамо, що за інформацією ЗМІ, група українських нардепів прибула до Вашингтона, щоб дістати дозвіл від влади США на удари американською зброєю по території Росії. Про це у вівторок, 14 травня, повідомило Politico.

Зазначається, що намагання Києва отримати дозвіл на використання зброї США по російській території відбувається на тлі спроб росіян наступати на півночі Харківської області.

Видання зазначає, що українські військові тижнями спостерігали, як росіяни скупчуються біля українського кордону, не маючи змоги використати надану США зброю для здійснення превентивного удару.

«Головна проблема зараз — це політика Білого дому щодо обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії», — розповів голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Голова спецкомісії Ради з озброєння Олександра Устинова додала, що Україна бачила російське угруповання, яке знаходилося за кілька кілометрів від кордону і нічого не могла з ним зробити через заборону використання західного озброєння. За її словами, окупанти перекинули велику кількість артилерії на цей напрямок і тепер «будуть намагатися перетворити Харків на другий Маріуполь або Алеппо».

«Ми продовжуємо повертатися до однієї й тієї ж проблеми — Росія каже нам, що нам слід робити. Ви даєте нам палицю, але не дозволяєте нам нею скористатися», — сказала вона.