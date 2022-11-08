 

США забезпечать ЗСУ всім необхідним для визволення Херсона, – Пентагон

  1. 09.11.2022
  2. Рубрика:

Дуже обнадійливу заяву зробив представник Міноборони США генерал Патрік Райдер.

За його словами, Пентагону відомо про зусилля російських окупаційних військ на південному фронті в Україні. А тому є завдання допомогти Україні необхідними ресурсами задля забезпечення визволення Херсона.

«Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити їх (ЗСУ – ред.) тим, що їм необхідно на полі бою прямо зараз, щоб досягти успіху», — зазначив представник Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати зусилля росіян під Херсоном щодо посилення оборонних позицій.

«Так, ми знаємо про те, що росіяни посилюють оборону», — зазначив Райдер. Але незважаючи на це, за його словами, ЗСУ продовжують чинити суттєвий тиск на російські сили.

Нагадаємо, раніше в Генштабі і Міноборони заявляли, що для успішного просування на Херсощині Збройним силам необхідна бронетехніка, включно з танками, додаткова артилерія і системи РСЗВ. А також інша зброя в достатній кількості.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Стала известна предварительная причина пожара на Центральном рынке в Виннице: фото, видео

18.04.2017 - 12:37
Причины пожара на Центральном рынке в Виннице эксперты продолжают выяснять. Спустя 5 часов после ликвидации возгорания они не могут однозначно сказать, что спровоцировало столь масштабное происшествие в торговых рядах. Но, судя ...
читать

Ломаченко эффектно победил Марриагу: видео

06.08.2017
Василий Ломаченко подтвердил свой чемпионский статус ...
читать

Внебрачный сын больше других детей Шварценеггера похож на отца: фото, видео

05.07.2017
В мае 2011 года Арнольд ...
читать

Появилось видео пожаров и разрушений Новолуганского

19.12.2017
После обстрела из Града Новолуганского ...
читать