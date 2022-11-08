США забезпечать ЗСУ всім необхідним для визволення Херсона, – Пентагон

Дуже обнадійливу заяву зробив представник Міноборони США генерал Патрік Райдер.

За його словами, Пентагону відомо про зусилля російських окупаційних військ на південному фронті в Україні. А тому є завдання допомогти Україні необхідними ресурсами задля забезпечення визволення Херсона.

«Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити їх (ЗСУ – ред.) тим, що їм необхідно на полі бою прямо зараз, щоб досягти успіху», — зазначив представник Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати зусилля росіян під Херсоном щодо посилення оборонних позицій.

«Так, ми знаємо про те, що росіяни посилюють оборону», — зазначив Райдер. Але незважаючи на це, за його словами, ЗСУ продовжують чинити суттєвий тиск на російські сили.

Нагадаємо, раніше в Генштабі і Міноборони заявляли, що для успішного просування на Херсощині Збройним силам необхідна бронетехніка, включно з танками, додаткова артилерія і системи РСЗВ. А також інша зброя в достатній кількості.