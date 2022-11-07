США відповіли Пригожину на погрози втручання у вибори

Сполучені Штати готові запровадити санкції проти будь-якого суб’єкта, який намагатиметься втрутитися у виборчий процес, заявив речник Державного департаменту Нед Прайс на тлі твердження «кухаря Путіна» Євгенія Пригожина.

Про це Прайс сказав на брифінгу 7 листопада.

Коментуючи фактичне зізнання Пригожина у втручанні у виборчий процес у США, речник Держдепу назвав його «виявом безкарності, якою при Путіні й у Кремлі користуються корупціонери».

«Нам усім відомо, особливо зараз, що вільні й чесні вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії. Ми не дозволимо втручання в наші вибори незалежно від того, звідки воно відбуватиметься. Ми це засвідчили не лише словами, а й діями», – наголосив він.

Раніше Пригожин прокоментував звинувачення про причетність до втручання у вибори у США, де фактично визнав, що стоїть за такою діяльністю.

Відповідь Пригожина від імені його компанії «Конкорд» опублікував пов’язаний із ним портал Russia News.

«Я вам відповім дуже тонко, делікатно і прошу вибачення, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно і по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо одразу обидві нирки і печінку», – цитується відповідь «Конкорду».

Низка західних ЗМІ, які звернули увагу на новину (зокрема «Голос Америки», «Радіо Свобода» і Spiegel), роблять висновок, що Пригожин фактично визнав втручання в американські вибори.

Пригожина називають кухарем президента РФ (його структури забезпечували харчування Путіна), а також людиною, якій підпорядковані ПВК Вагнера та Пітерська фабрика тролів (через останню він перебуває під санкціями США).

Ще 30 вересня 2019 року Мінфін США повідомив про внесення до санкційних списків росіян Дениса Кузьміна та Ігоря Нестерова, а також три компанії, пов’язані з Євгеном Пригожиним, якого називають «кухарем Путіна». Причиною запровадження цього пакету санкцій є підозри у втручанні в американські вибори 2016 року. Під санкції потрапили компанії Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited та Linburg Industries Ltd. Пригожину звинувачують у фінансуванні антиамериканських інформаційних операцій «Агентства інтернет-досліджень». Кузьміна та Нестерова пов’язують із “Агентством інтернет-досліджень”.