США продадуть Норвегії ракети на $405 млн

Державний департамент США схвалив продаж уряду Норвегії ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності на суму 405 млн доларів. Про це напередодні повідомило Агентство зі співпраці у сфері оборони і безпеки США.

Мова йде про 100 ракет типу AMRAAM-ER і чотири секції наведення AMRAAM AIM-120C-8 та інше супутнє обладнання.

«Цей продаж покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом поповнення та заміни ракет AIM-120B на ракети з більшими можливостями AMRAAM-ER», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракети будуть використовуватися норвезькою передовою ракетною системою «земля-повітря» NASAMS для наземної протиповітряної оборони.

У відомстві нагадали, що Норвегія вже має AMRAAM, тож у неї не буде труднощів із прийняттям на озброєння цих ракет.

Основним підрядником контракту буде RTX Corporation, розташована в Тусоні, штат Аризона.

Напередодні стало відомо, що США продадуть Румунії ракети класу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, які мають зміцнити протиповітряну оборону країни. Ця партія оцінюється у 180 мн доларів.

Рік тому Міністерство оборони США замовило в американської компанії Raytheon для України передові ракети класу «повітря — повітря» середньої дальності AMRAAM. Про це 31 серпня 2023 повідомив сайт Пентагону.

У документі сказано, що американська компанія Raytheon Missiles and Defence закупить з різних джерел ракети AMRAAM на суму 192 млн. дол. Кількість ракет, що мали бути придбані, не розголошувалася.

Зазначалося, що це заплановано зробити до 29 листопада 2024 року.

Кошти на закупівлю ракет виділили з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

AMRAAM (AIM-120) — Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile. Це американська всепогодна керована ракета класу «повітря — повітря» середньої дальності. Її головне завдання — ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Американські військові називають ці ракети Slammer, тобто «хлопавками».