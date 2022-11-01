США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS

США в черговий раз пообіцяли надати Україні системи протиповітряної оборони NASAMS, рішення про що було ухвалено ще в липні.

На цей раз зазначено, що всього нам поставлять вісім систем, дві з яких будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.

Про це на брифінгу для ЗМІ повідомив високопоставлений представник міноборони США.

«Сполучені Штати вже надали 1400 «Стінгерів», тобто систем ППО малої дальності, і наші союзники та партнери також надали значну кількість ЗРК малої дальності. США також зобов’язались (надати) 8 систем NASAMS та пов’язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість будуть надані пізніше», — заявив представник міноборони США.

NASAMS інтегрується в загальну систему протиповітряної оборони та отримує дані від усіх інших радіолокаційних станцій та інших засобів огляду повітряного простору.

Основна тактична одиниця NASAMS – батарея. До її складу входять три вогневі взводи (загальний комплект 54 ракети), об’єднаних в інформаційну мережу таким чином, що кожна з трьох станцій радіолокаційних здатна замінити всі інші.

Командний пункт батареї (розміщується на одному з пунктів керування вогнем) може отримувати цільову вказівку від вищого штабу та видавати дані про повітряну обстановку на пункти керування вогнем взводів. Причому всі 54 ракети можуть бути випущені за різними цілями протягом 12 секунд.

NASAMS знаходиться у виробництві і прямо зараз виконується контракт з Угорщиною, яка їх замовила у 2020 році і має отримати їх у 2023 році, а також Литвою, яка замовила додаткові батареї. На стадії виконання контракти з Оманом та Катаром.

Також ці ЗРК у різних версіях перебувають на озброєнні Іспанії, Норвегії, Нідерландів, Литви, Індонезії, Фінляндії та Австралії.

У разі отримання NASAMS Україна зможе значно підвищити можливості протиповітряної оборони як у кількісному, так і якісному складі.

Зокрема, завдяки NASAMS можливо надійно прикрити важливі об’єкти та міста від удару авіації, а також знищувати крилаті ракети. А їхня здатність знищувати балістичні ракети, такі як Іскандер та Точка-У, є більш ніж важливою умовою для України.