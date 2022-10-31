 

Сьогодні над Україною вдалося збити майже півсотні ракет

  1. 31.10.2022
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Різко зросла доля збитих ракет, якими російські фашисти обстрілюють Україну. Так, командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що наша протиповітряна оборона збила 44 крилаті ракети «Х-101» і «Х-555», які сьогодні вранці агресор випустив з літаків (стратегічних бомбардувальників «Ту-95» і «Ту-160») в районах північної частини Каспійського моря і Волгодонська Ростовської області.

На жаль, невідомо, скільки точно було випущено ракет. ПС ЗСУ вказують, що більше півсотні. Тобто, вірогідно, менше шістдесяти. Візьмем для розрахунку, на нашу думку, максимальну можливу цифру в 59. Тоді доля збитих ракет складає 74% — це вже в середньому на 10% більше, ніж в попередні аналогічні повітряні атаки.

Якщо взяти в розрахунок найменше можливе число випущених сьогодні вранці ракет за 51, то тоді доля збитих ракет становить 86%. Це приблизно на 20% більше, ніж в попередні атаки.

І це при тому, що за останній тиждень не було офіційних повідомлень про фактичну передачу Україні систем ППО.  Були тільки підтвердження, що в листопаді прийдуть дві установки ППО NASAMS із США, а також заяви про наміри Іспанії передати 4 ППО Hawk…

Коли ми їх отримуємо, можна сподіватися, що доля збитих ракет в подальшому зросте ще більше.

Зараз ми маємо лише одну західну систему ППО з Німеччини IRIS-T, яка працює дуже успішно.

Якщо дивитися в територіальному розділі, у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» сьогодні було збито 18 ракет, «Південь» – 12, «Схід» – 9, «Захід» – 5″.

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