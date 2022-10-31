Сьогодні над Україною вдалося збити майже півсотні ракет

Різко зросла доля збитих ракет, якими російські фашисти обстрілюють Україну. Так, командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що наша протиповітряна оборона збила 44 крилаті ракети «Х-101» і «Х-555», які сьогодні вранці агресор випустив з літаків (стратегічних бомбардувальників «Ту-95» і «Ту-160») в районах північної частини Каспійського моря і Волгодонська Ростовської області.

На жаль, невідомо, скільки точно було випущено ракет. ПС ЗСУ вказують, що більше півсотні. Тобто, вірогідно, менше шістдесяти. Візьмем для розрахунку, на нашу думку, максимальну можливу цифру в 59. Тоді доля збитих ракет складає 74% — це вже в середньому на 10% більше, ніж в попередні аналогічні повітряні атаки.

Якщо взяти в розрахунок найменше можливе число випущених сьогодні вранці ракет за 51, то тоді доля збитих ракет становить 86%. Це приблизно на 20% більше, ніж в попередні атаки.

І це при тому, що за останній тиждень не було офіційних повідомлень про фактичну передачу Україні систем ППО. Були тільки підтвердження, що в листопаді прийдуть дві установки ППО NASAMS із США, а також заяви про наміри Іспанії передати 4 ППО Hawk…

Коли ми їх отримуємо, можна сподіватися, що доля збитих ракет в подальшому зросте ще більше.

Зараз ми маємо лише одну західну систему ППО з Німеччини IRIS-T, яка працює дуже успішно.

Якщо дивитися в територіальному розділі, у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» сьогодні було збито 18 ракет, «Південь» – 12, «Схід» – 9, «Захід» – 5″.