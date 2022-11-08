Сили супротиву знищили штаб російських військових

Сьогодні близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району підсмажили лігво окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» і уточнює, що ворог в своїх традиціях розмістив штаб в одній із захоплених церков.

«Проте наші героїчні сили супротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом», — пише ресурс і додає, що втрати загарбників з’ясовуються.

Місцеві надали відео пожежі, яка охопила штаб російських військових.