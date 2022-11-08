 

Сили супротиву знищили штаб російських військових

  1. 08.11.2022
  2. Рубрика:

Сьогодні близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району підсмажили лігво окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» і уточнює, що ворог в своїх традиціях розмістив штаб в одній із захоплених церков.

«Проте наші героїчні сили супротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом», — пише ресурс і додає, що втрати загарбників з’ясовуються.

Місцеві надали відео пожежі, яка охопила штаб російських військових.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Как пересаживают большие деревья на другое место

25.10.2015 - 11:42
На видео показано, как в развитых странах пересаживают взрослые деревья с помощью специальной техники. ...
читать

Американцы показали возможности боевого гусеничного робота (видео)

09.01.2016
Новая боевая машина, именуемая Robotic ...
читать

В Таиланде орангутанг приставал к туристке, хватая ее за грудь

14.07.2016
Событие имело место в одной ...
читать

Появилось видео драки нардепа Гаврилюка с журналистом

18.05.2017
Журналист Василий Крутчак написал в Facebook ...
читать