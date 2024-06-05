 

Сили оборони знищили бронетанкову колону окупантів на Донеччині

  1. 05.06.2024
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Бійці бригад «Помста» Державної прикордонної служби та 28-ої механізованої Збройних сил України сьогодні знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських загарбників в районі окупованої Курдюмівки на Краматорському (колишньому) Бахмутському напрямку.

Про це на своїх медіарсурсах повідомила пресслужба ДПСУ, оприлюднивши відповідні відео, відзняті безпілотними літальними апаратами та дронами-камікадзе, та детально розповівши про хід бою в коментарі.

Спочатку три колісні бронетранспортери БТР-82 ворога підірвалися на протитанкових мінах, встановлених гвардійцями з підрозділу «Фенікс», згодом їх добили дронами-камікадзе.

Після цього протитанковим ракетним комплексом «Корсар» гвардійці підбили танк Т-90 «Прорив», а остаточно знищили його теж баражуючим боєприпасом. Ще один танк загарбників – Т-80 – знищили кількома влучаннями дронів-камікадзе.

При цьому з півсотні ворожого десанту були ліквідовані семеро інтервентів, ще тринадцять поранені.

Однак вищезгадані ворожі втрати виключно на рахунку бійців «Феніксу» з «Помсти». Воїни 28-ої бригади ЗСУ також знищили частину техніки і живої сили окупантів. Вцілілі відступили.

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