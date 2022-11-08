Шойгу влаштував інспекцію Суровікіну щодо справ на фронті

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував командний пункт Об’єднаного угруповання російських військ, які беруть участь у війні проти України.

Про це повідомила пресслужба МО РФ. Деякі ЗМІ пишуть, що для цього Шойгу приїхав на окуповану територію України. Однак, із заяви це прямо не випливає, бо командний пункт може знаходитись і в Росії, наприклад, в тій ж Бєлгородській або Ростовській області.

Що стосується суті інспекції, то вона розкрита лише в загальних рисах. Шойгу заслухав доклад військового злочинця Суровікіна, який є командуючим російсько-фашистськими військами в Україні. Про те, що відбувається на фронті, а також про забезпечення мобілізованих російських загарбників.