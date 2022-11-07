«Шахтар» отримав суперника в 1/16 Ліги Європи
Колишній суперник київського Динамо у груповому раунді Ліги Європи – Ренн зіграє в 1/16 фіналу турніру з донецьким Шахтарем. Такі результати жеребкування у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.
Скажімо чесно, «гірникам» пощастило. Серед 15 ймовірних суперників лише чотири були такі, що ми мали надію їх пройти. Окрім Ренну, це Мідтьюлланд, Нант і Зальцбург. Інші — це гранди чи просто більш сильні команди, чим нинішній Шахтар.
Матчі відбудуться у лютому наступного року.
Результати жеребкування:
Барселона – Манчестер Юнайтед
Ювентус – Нант
Спортінг – Мідтьюлланд
Шахтар – Ренн
Аякс – Уніон Берлін
Байєр – Монако
Севілья – ПСВ
Зальцбург – Рома.
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