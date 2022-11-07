«Шахтар» отримав суперника в 1/16 Ліги Європи

Колишній суперник київського Динамо у груповому раунді Ліги Європи – Ренн зіграє в 1/16 фіналу турніру з донецьким Шахтарем. Такі результати жеребкування у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

Скажімо чесно, «гірникам» пощастило. Серед 15 ймовірних суперників лише чотири були такі, що ми мали надію їх пройти. Окрім Ренну, це Мідтьюлланд, Нант і Зальцбург. Інші — це гранди чи просто більш сильні команди, чим нинішній Шахтар.

Матчі відбудуться у лютому наступного року.

Результати жеребкування:

Барселона – Манчестер Юнайтед

Ювентус – Нант

Спортінг – Мідтьюлланд

Шахтар – Ренн

Аякс – Уніон Берлін

Байєр – Монако

Севілья – ПСВ

Зальцбург – Рома.