 

«Шахтар» отримав суперника в 1/16 Ліги Європи

  1. 07.11.2022
  2. Рубрика:

Колишній суперник київського Динамо у груповому раунді Ліги Європи – Ренн зіграє в 1/16 фіналу турніру з донецьким Шахтарем. Такі результати жеребкування у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

Скажімо чесно, «гірникам» пощастило. Серед 15 ймовірних суперників лише чотири були такі, що ми мали надію їх пройти. Окрім Ренну, це Мідтьюлланд, Нант і Зальцбург. Інші — це гранди чи просто більш сильні команди, чим нинішній Шахтар.

Матчі відбудуться у лютому наступного року.

Результати жеребкування:

Барселона – Манчестер Юнайтед

Ювентус – Нант

Спортінг – Мідтьюлланд

Шахтар – Ренн

Аякс – Уніон Берлін

Байєр – Монако

Севілья – ПСВ

Зальцбург – Рома.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Под Донецком с утра бои. У ДНР потери в технике: видео

09.05.2017 - 10:55
Вчерашние вечерние сообщения местных жителей о боях под Донецком спикер АТО Ярослав Чепурной в утренней сводке объяснил обстрелами украинских позиций (с севера на юг): у Авдеевки из 120 и 82-миллиметровых ...
читать

В Керченском проливе горят корабли: появилось видео

21.01.2019
По последним данным, из-за пожара ...
читать

Забавная реакция собак на претензии хозяйки (видео)

02.12.2015
Хозяйка спросила у собак, кто ...
читать

Российского подполковника обстреляли в прямом эфире: появилось видео

13.09.2016
Заместитель начальника Генштаба ВС РФ ...
читать