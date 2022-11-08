Сапери ЗСУ знищили російський танк Т-72

Сапери Збройних сил України знищили танк російських окупантів, встановивши протитанкові міни «ТМ-62М» на польовій дорозі біля лісосмуги.

Про це повідомив, зокрема, народний депутат України, волонтер і блогер Юрiй Мисягiн, оприлюднивши відповідне відео.

Ролик знято безпілотним апаратом, оператор якого, цього разу, схоже, просто відслідковував ситуацію й зафіксував повне знищення ворожого танку Т-72. Після вибуху з нього змогли вибратися всі члени екіпажу (на скрині ми їх обвели червоними лініями).

Зробили вони це саме вчасно, бо незабаром в палаючому танку вибухнули власні 125-міліметрові снаряди – «гриб» в десятки раз перевищив висоту дерев в лісозмузі!

На початку ролика голос за кадром говорить: «Доброго вечора, ми з Охтирки». Згідно «Вікіпедії», в Охтирці Сумської області дислокується 91-ий окремий Охтирський полк оперативного забезпечення (в/ч А0563) — це інженерний полк Сухопутних військ ЗСУ.