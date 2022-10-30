Російські військові розбилися під час втечі зі своїх позицій
Сили оборони України на півдні змусили ворога стрімко відступати. Як відомо з офіційних заяв Генштабу, тільки в Херсонський області було звільнено від російсько-фашистських загарбників вже більше 90 населених пунктів.
Нардеп і волонтер Юрій Мисягін показав відео однієї такої втечі ворога. Кидали все, що було, застрибували на авто і драпали.
Під час драпання на броні з окупантів злетали шоломи. А закінчується все епічно — машина перевертається і загарбники волають від отриманих травм…
Епічне відео.
Наступ Сил Оборони України на Півдні, провокують російських окупантів кидати свої позиції і тікати якнайшвидше…
Дивіться до кінця.
Там якраз там найцікавіше)https://t.co/jLWRj6rnae pic.twitter.com/9fUCgdtBf6
— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) October 30, 2022
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