Російські військові під час втечі кинули всі речі

Часто дружини і матері російських окупантів більш кровожерливі, ніж ті самі. Це демонструють численні перехоплення размов, що регулярно оприлюднюють ГУР МОУ та СБУ.

Сьогодні розвідка виклала розмову загарбника з мамою, в якій він розповідає, що вони так тікали під час наступу ЗСУ, що покидали всі речі. Мати намагається його підбадьорити і розповідає, що вже скоро в Україну приїдуть зеки — в їхньому місті для цього всіх відпустили, ще з Ізмаїлової тюрми 200 людей пішло…

Більше того, каже, що до кінця жовтня російські війська знов повернуть собі Лиман (зрозуміло, що перехоплення не викладаються в день дзвінка…). Сьогодні вже листопад, а немає навіть натяку, що окупанти на цьому напрямку оговталися, не те що можуть щось відвоювати…