Російські війська стримують ЗСУ на Курщині КАБами і дронами

В Курській області РФ російсько-фашистські війська активно використовують проти ЗСУ керовані авіаційні бомби та круті дрони-камікадзе, які працюють на просунутих радіочастотах, які важко заглушити наявними засобами радіоелектронної боротьби.

Про це сьогодні о 10:02 з посиланням на свого побратима повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «Бахмутський Балу»:

«В Курській області ворожі дрони літають дуже сильно. Бʼють КАБами по лісосмугам неприцільно, думають що там знаходяться наші позиції».

А згодом також і блогер та лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер»:

«На Курському напрямку уже під‘їхали елітні підрозділи БпЛА орків, працюють також дронами на понижених частотах. Тому, хлопці, будьте обережні та підійдіть з умом до захисту техніки відповідними РЕБами».

До речі, і ці, і інші блогери досі постійно збирають серед українців гроші і на дрони, і на системи РЕБ. Хочеться вірити, що держава зможе колись закрити хоча б ці потреби війська.