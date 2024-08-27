Російські війська потрапили в котел на Курщині

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  1. 27.08.2024
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У Курській області РФ бійці Сил оборони України дронами-камікадзе уразили електричну підстанцію, викликавши на ній пожежу, та знищили вантажівку російських окупантів.

Про це повідомив новинний Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих самими баражуючими боєприпасами.

Тим часом, блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив наступне:

«По Курському напрямку, коли всі писали за орків, які потрапили в котел, то не довіряв цьому на всі 100%. Але нещодавно отримав підтвердження хлопців з цього приводу і трішки був шокований. Йде методична робота по знищенню противника та зачистки територій, не все так швидко і легко».

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