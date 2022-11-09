Російські окупанти зазнали значних втрат в Запорізькій області

В Запорізькій області ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України шостого листопада знищили п’ятнадцять одиниць ворожої військової техніки різного типу, а також поранили і вбили до півтори сотні російських загарбників.

Про це сьогодні в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.

Тим часом, міський голова окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров, який підтримує тісні контакти з городянами, повідомив, що в міські стаціонари продовжують масово поступати окупанти. Один з кадирівців, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, вистрілив в обличчя цивільному сусіду по палаті:

«Тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати».