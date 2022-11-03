 

Російські окупанти зазнали втрат біля Кремінної

  1. 03.11.2022
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Командування російських загарбників будує так систему роташування підрозділів в Україні, щоб не було можливості втікти з фронту. Про це свідчить перехоплення телефоної розмови окупанта, викладене ГУР Міноборони України.

Військовий розповідає, що його підрозділ зараз складає 35 чоловік, сидять в лісу біля Кремінної в Луганській області. Нещодавно їх було більше, але 20 чоловік отримали поранення, а 4 загинули. Командир поїхав додому, бо в нього виявилося хворе серце.

Щоб щось собі купити, треба їхати за 80 кілометрів. Знайти транспорт можна, але проїхати — зась. Справа в тому, що на всіх блокпостах стоять «ахматовці» (так називають кадировців), у яких є наказ не пропускати військових (щоб не тікали з фронту).

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