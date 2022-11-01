 

Російськи окупанти відступили з великими втратами

  1. 01.11.2022
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В черговому перехопленні телефонної розмови російський окупант жаліється своїй дружині на ситуацію, в який він опинився,

За його словами, вони з великими втратами відступили. В його підрозділі 12 вбитих і ще 40 поранених. Він сам зараз керує взводом, бо взводного поранило.

«Какой нах… продвинулись… Нас зах..ярили, как котят на переезде», — коротко й зрозуміло він пояснив диспозицію.

Що робити далі, не знає — каже, що прориваються до найближчого штабу, до якого 4.5 км. Точніше — повзуть по грязюці. При цьому він впевнений, що там нічого путнього не буде — пішлють нах.. і все.

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