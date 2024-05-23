 

Російські окупанти просунулися у Кліщіївці

  1. 23.05.2024
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Російські окупанти закріпилися у північній частині звільненого минулої осені села Кліщіївка південніше окупованого Бахмута (Краматорський напрямок). Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками минулої доби, на якому він червоно-коричневою штриховкою та пунктиром позначив втрачену ділянку, на якій за вчора закріпилися загарбники.

У підсумку Збройні сили України контролюють трохи більше половини населеного пункту, окупанти до 20%, решта перебуває у сірій зоні.

Наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», о 10:45 у ньому написав: «Орки мають просування в населеному пункті Кліщіївка, Бахмутський напрямок».

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