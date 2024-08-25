Російські окупанти намагаються перерізати трасу Е50

Російські окупанти поступово прориваються з навісу на південному фасі Покровського напрямку на південь з очевидним наміром оточити угруповання Збройних сил України в районі нескорених Карлівки і Невельського на півночі Курахівського напрямку.

Так, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState» на актуальній карті за підсумками 24 серпня зафіксував відчутне просування агресора до села Калинове.

Дивись скриншот, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром забарвив втрачені території, на яких за вчора закріпилися загарбники. Також помітно змістилася в наш бік сіра зона активних боїв, що ми позначили червоними стрілками.

У свою чергу, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» вже сьогодні о 16:12 написав наступне:

«З місць повідомляють, що ситуація погіршується щогодини. Кацап намагається перерізати трасу Е50, щоб відрізати карлівський гарнізон, для цього ворог активізувався східніше Калинового. Існує загроза окупації села найближчими днями».

Зауважимо, що окрім траси з Калинового до Карлівки йде дорога і з сусідньої вільної Галицинівки.