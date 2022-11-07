Російські окупанти готуються до вуличних боїв в Херсоні

За минулу добу на Херсонському напрямку Збройні сили України знищили чотирнадцять інтервентів, пункт управління безпілотними літальними апаратами, три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах, три одиниці броньованої та автомобільної техніки російських окупантів.

Це стало наслідком 147 ударів наших ракетно-артилерійських підрозділів і ще двох авіації. Повідомив у зведенні за шосте листопада речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. Загальна ситуація, за його словами, змін не зазнала.

В свою чергу, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, в Каховці Херсонській області загарбники проводять інтенсивні пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих місцевих жителів вивозять до Горностаївки і під тортурами “вибивають” покази.

В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині міста позиції для ведення вуличних боїв.