 

Росіяни захопили нові території на Покровському напрямку

  1. 27.05.2024
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Російські загарбники здобули частковий успіх в районі нещодавно окупованого селища Очеретине на Покровському (донедавно офіційно Авдіївському) напрямку: «Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації».

Про це в оперативній інформації станом на 22:30 минулої доби, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», заявив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Це підтвердив і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на своїй сьогоднішній карті за результатами 26-го травня. Дивись скриншот.

На ньому він позначив червоно-коричневими штриховкою та пунктиром втрачені території, на яких за вчора вже встигли закріпитися загарбники. А ми, у свою чергу, червоними стрілками вказали місця зсуву сірої зони активних боїв в наш бік.

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