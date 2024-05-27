Росіяни захопили нові території на Покровському напрямку

Російські загарбники здобули частковий успіх в районі нещодавно окупованого селища Очеретине на Покровському (донедавно офіційно Авдіївському) напрямку: «Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації».

Про це в оперативній інформації станом на 22:30 минулої доби, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», заявив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Це підтвердив і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на своїй сьогоднішній карті за результатами 26-го травня. Дивись скриншот.

На ньому він позначив червоно-коричневими штриховкою та пунктиром втрачені території, на яких за вчора вже встигли закріпитися загарбники. А ми, у свою чергу, червоними стрілками вказали місця зсуву сірої зони активних боїв в наш бік.