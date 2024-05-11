 

Росіяни захопили нові території на Авдіївському напрямку

  1. 12.05.2024
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Російські окупанти помітно просунулися в районі сусідніх сіл Уманське, Яснобродівка і Нетайлове на Авдіївському напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти, підготовленої за підсумками десятого травня, на якій він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачену територію, на якій за вчора закріпилися інтервенти.

Окрім того, ми червоними стрілочками вказали місця розширення сірої зони в наш бік в Уманському і біля нього.

У свою чергу, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативни» сьогодні двічі повідомив про Нетайлове.

О 8:20: «Противник зайшов на територію занедбаної ферми і просунувся вздовж вулиць Чкалова та Безкаравайного на ділянці завширшки до 650 метрів та на глибину до 400 м».

І о 15:58: «Зафіксовано просування кацапа в селі та на його південних околицях — коло птахофабрики».

Якщо ми не помиляємося, на мапах «DeepState» і «Донбасу Оперативного» показані майже ідентичні успіхи агресора.

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