 

Росіяни просунулися вперед на Сіверському напрямку

  1. 13.06.2024
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Невдачею завершився ворожий штурм оборонних рубежів Сил оборони неподалік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку (між Лиманським і Бахмутським).

Про це в оперативній інформації станом на 10:00 тринадцятого червня, оприлюдненій на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував певне просування загарбників у напрямку сусідньої Виїмки.

Дивись скриншот його карти за підсумками минулої доби, на якій він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром показав втрачені території, на яких закріпилися загарбники. Окрім того, помітно розширилася в наш бік сіра зона активних боїв, місця чого ми умовно вказали червоними стрілочками.

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