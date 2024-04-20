 

Росіяни просунулися біля Очеретиного на Авдіївському напрямку

  1. 20.04.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти «нещодавно» здійснили підтверджені просування на Авдіївському напрямку. Про це без географічної та часової конкретики в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні за минулу добу повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» за дев’ятнадцяте квітня на цій ділянці фронту констатував «тільки» незначне просування загарбників на південній околиці частково окупованого села Очеретне.

Дивись скриншот його карти, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив невелику втрачену територію, на якій вже закріпилися інтервенти. Раніше це була сіра зона, яка в цілому за добу в наш бік розширилася ледь помітно.

При цьому Збройні сили України впевнено контролюють 80% Очеретиного. Також з позитиву (в умовах ворожого наступу) можна вважати те, що окупанти минулої доби не змогли просунутися в районі сусіднього Новокалинового, де мали значні успіхи в попередні дні.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

На VW Golf установили систему управления жестами

21.06.2015 - 12:34
Обновленный Volkswagen Golf, который появится на рынке в конце 2016 года, в числе прочих нововведений получит систему жестового управления рядом функций. Для класса семейных хэтчбеков это будет технологический прорыв. Систему ...
читать

В США из-за сильных морозов поджигают рельсы: видео

31.01.2019
Железнодорожные рабочие в Чикаго из-за ...
читать

Девять вандалов попали на видео в момент осквернения Вечного огня в Киеве

20.11.2017
Минувшей ночью вандалы во второй ...
читать

На пляже Ланжерон в Одессе мощный пожар в ресторане: видео

24.07.2017
В Одессе с семи вечера ...
читать