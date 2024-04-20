Росіяни просунулися біля Очеретиного на Авдіївському напрямку

Російські окупанти «нещодавно» здійснили підтверджені просування на Авдіївському напрямку. Про це без географічної та часової конкретики в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні за минулу добу повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» за дев’ятнадцяте квітня на цій ділянці фронту констатував «тільки» незначне просування загарбників на південній околиці частково окупованого села Очеретне.

Дивись скриншот його карти, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив невелику втрачену територію, на якій вже закріпилися інтервенти. Раніше це була сіра зона, яка в цілому за добу в наш бік розширилася ледь помітно.

При цьому Збройні сили України впевнено контролюють 80% Очеретиного. Також з позитиву (в умовах ворожого наступу) можна вважати те, що окупанти минулої доби не змогли просунутися в районі сусіднього Новокалинового, де мали значні успіхи в попередні дні.