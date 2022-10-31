 

Росіяни обстріляли два цивільних буксири, є загиблі

  1. 31.10.2022
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Фашистська Росія сьогодні по справжньому біснується. Після ранкового масованого удару по об’єктам інфраструктури, що є геноцидом і військовими злочинами, вона здійснила ще один акт терору відносно цивільних цілей.

Так, в Миколаївський області обстріляні портові буксири. 

На Очаківському напрямку російські військові влучили у два портових цивільних буксири, які залучалися до транспортування баржі зі збіжжям, дві людини загинули, одного пораненого врятовано, доля ще одного члена екіпажу не відома.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома», — йдеться в повідомленні.

Можна з високою ймовірністю вважати, що Кремль намагається залякати світ, щоб було припинено експорт українського зерна.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ збили 44 російські ракети, декілька вертольотів і нанесли ворогу втрат на фронті. Окупанти, в свою чергу, вразили 18 об’єктів інфраструктури.

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