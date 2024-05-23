Росія завдала масованого ракетного удару по Харкову

Російські агресори здійснили надзвичайно жорстоку атаку проти міст Харків і Люботин. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram в четвер, 23 травня.

«За попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога», – написав він.

Зеленський зазначив, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів.

«І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують», – зазначив український лідер.

За словамиЗеленського, терор усюди повинен програвати – у будь-яких умовах і на будь-якому континенті.

«І це наш спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу», – резюмував він.

Тим часом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що за останніми даними росіяни вбили у Харкові шість мирних мешканців, ще 11 людей отримали поранення.

Об 11.24 Синєгубов додав, що в Харкові окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається друком.

Директорка видавництва «Vivat» Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво. У коментарі виданню УП.Культура Орлова уточнила, що влучання сталось в друкарню «Фактор-Друк», у якій здебільшого друкуються книжки видавництва. За її словами, через велику пожежу наразі неможливо встановити місце перебування деяких людей.

Також Синєгубов написав, що кільківсть постраждалих внаслілок атаки зросла до 6, також відомо про одного загиблого.

Мер міста додав, що росіяни влучили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

О 12:50 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16. Влучання зафіксовали у Холодногірському та Основ‘янському районах.

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков у коментарі «Суспільному» розповів, що п’ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці у друкарні в Основ’янському районі Харкова. Серед них — троє жінок та двоє чоловіків.

За словами Фільчакова, у момент ударів на підприємстві було понад 50 працівників. Загалом на території Основ’янського та Холодногірського районів Харкова зафіксували дев’ять влучань.