Росія може вдатись до бомбардувань в Україні, – британські аналітики

В Лондоні заявили, що Захід має надати Києву ППО й винищувачі, інакше Росія знищить українські міста

Захід має якісно, кількісно та швидкісно збільшити поставки Україні засобів протиповітряної оборони, а також літаків винищувачів, інакше Росія може спробувати перетворити українські міста в руїни за прикладом Сирії. Стверджує лондонський аналітичний центр Королівський інститут об’єднаних служб (Rusi).

Нагадаємо, в Сирії російська авіація не боялася ППО і панувала в небі над більшістю території країни (окрім північного заходу, захищеного Туреччиною, та північного сходу, захищеного США), а тому могла собі дозволити стирати населені пункти з лиця землі, навіть тупо скидаючи на них бочки з вибухівкою та отрутами.

В Україні Москва цього зробити поки що не може: «Лише тому, що Росія не змогла знищити українські зенітно-ракетні комплекси, її військово-повітряні сили не повторили свою стратегію в Сирії, яка полягала у перетворенні значної частини міст на руїни. Тому поповнення оборонних засобів України є нагальним питанням».

Мабуть, ще більш актуальною є протиракетна оборона, адже Кремль намагається знищити енергетику України, щоб заморозити наші міста, раз їх не вдається захопити чи зруйнувати.

Важливо, що фахівці «Rusi» впевнені, що захід має передати Україні винищувачі. Але недоліком «F16» є те, що він потребує довгих і цілих злітно-посадкових смуг, що для України є проблематичним – росіянам відносно легко зіпсувати смуги. Тоді як шведський літак «Grippen» чудово злітає з невеликих, малопомітних лісових баз.

Зрештою, працюють ж і нині наші літаки попри те що, агресор регулярно наносить удари по аеродромах.