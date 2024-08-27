Роналду назвав клуб, у якому він завершить кар’єру

Кріштіану Роналду подобається грати за Аль-Наср у Саудівській Аравії. За словами 39-річного футболіста, він поки не планує залишати клуб і країну і ймовірно, завершить ігрову кар’єру саме в саудівській команді.

«Не знаю, скоро я піду на пенсію, через два або три роки… але, мабуть, я завершу кар’єру тут, в Аль-Насрі.

Я дуже щасливий у цьому клубі, мені теж добре в цій країні. Я радий грати в Саудівській Аравії і хочу продовжувати», — сказав Роналду в інтерв’ю NOW.

Воно і зрозуміло — в Аль-Насрі в нього все виходить. У минулому сезоні Роналду забив 35 голів в чемпіонаті, що є кращим показником у лізі за всю її історію. Забив він і в першому турі поточної першості…

В іншому інтерв’ю він взагалі припустив, що після закінчення кар’єри гравця піде з футболу…

«На даний момент я не думаю про те, щоб стати тренером першої команди або будь-якої команди. Мені це навіть в голову не приходить, я ніколи про це не думав. Я не бачу, щоб моє майбутнє проходило через це. Я бачу, що займаюся іншими справами крім футболу, але тільки Бог знає, що нас чекає в майбутньому», — цитує Роналду Goal.

До речі, Кріштіану, який вже є найпопулярнішою людиною в Instagram і X (колишній Twitter), відкрив свій YouTube-канал Ur Ronaldo.

Канал набрав понад 1 мільйон підписників всього за 90 хвилин, встановивши новий рекорд. На каналі вже є 12 коротких відео та перший подкаст зі своєю дружиною Джорджиною Родрігес.

Але це лише початок — Роналду та його команда планують активно розвивати канал. Зокрема, знаменитість планує ділитися своїми секретами спортивного харчування, порадами з тренувань і розкішним життям за межами футболу.