РФ вдарила по Україні ракетами «Кинджал»
По всій Україні триває повітряна тривога через ракетну атаку, яку здійснює фашистська Росія.
Наразі ворог запустив швидкісні ракети «Кинджал».
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, Кинджали рухалися з Житомирщини у південно-західному напрямку. Окремо підкреслено загрозу для Тернопільської і Хмельницької областей.
Також відомо про швидкісну ціль, що летить на Вінниччину.
Перед цим, нагадаємо, були зафіксовані в небі над Україною крилаті ракети.
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