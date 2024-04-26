 

РФ вдарила по Україні ракетами «Кинджал»

  1. 26.04.2024
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По всій Україні триває повітряна тривога через ракетну атаку, яку здійснює фашистська Росія.

Наразі ворог запустив швидкісні ракети «Кинджал».

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, Кинджали рухалися з Житомирщини у південно-західному напрямку. Окремо підкреслено загрозу для Тернопільської і Хмельницької областей.

Також відомо про швидкісну ціль, що летить на Вінниччину.

Перед цим, нагадаємо, були зафіксовані в небі над Україною крилаті ракети. 

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