РФ не змогла знищити жодної установки HIMARS, – Пентагон

На сьогоднішній день США передали на озброєння ЗСУ 20 одиниць РСЗВ HIMARS. І що важливо, всі вони до цих пір працюють, жодної установки ворогу знищити не вдалося.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

«За словами високопосадовця Міністерства оборони США, який побажав залишитися невідомим, щоб дати відверту оцінку війні, Москва не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS на сьогоднішній день» — йдеться у повідомленні.

І це при тому, що Міноборони Росії стільки разів повідомляло про знищення HIMARS, що в нас їх навіть стільки й не було. І всі рази збрехало!

Нагадаємо, 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зі США в Україну прибули ще чотири американські РСЗВ HIMARS (вони входять в загальну кількість з 20). Також є оголошене Білим домом рішення про передачу Україні ще 18 установок, однак це відбудеться протягом року, а не одразу.

Зазначимо, що українські військові також мають німецькі РСЗВ MARS у кількості мінімум 7 штук і кілька одиниць аналогічних їм британських М270.