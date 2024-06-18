Президент підписав закон про автострахування

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Про це свідчать дані в картці документа №8300 на сайті Верховної Ради.

На тлі плюсів є в цьому й мінус. Вочевидь, українці зіштовхнуться із суттєвим підвищенням вартості страхових полісів, що важко назвати приємною новиною.

Законопроєктом пропонується поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених у країнах Європейського Союзу, і розширити застосування «європротоколу» — оформлення заяви про страхове відшкодування у разі ДТП без участі поліції.

Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, — 160 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більш ніж 800 тисяч гривень на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до 1 млн гривень на одного потерпілого та 20 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, — до 2 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Також документ передбачає запровадження:

швидкого здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів);

прямого врегулювання у всіх випадках ДТП, у яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

порядку розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу, та поширення дії страхового покриття на пасажирів транспортного засобу, який спричинив ДТП.

Окрім того, строк розгляду заяви про здійснення страхової виплати зменшиться з 90 до 60 днів із дня подання заяви про здійснення страхової виплати. Він передбачає встановлення вичерпного переліку документів, необхідних для отримання страхової виплати та підстав для відмови у здійсненні такої виплати.

Нагадаємо, законопроєкт про реформу автострахування Верховна Рада ухвалила 21 травня. Документ узгоджує норми страхування автомобілів із законодавством Європейського Союзу.